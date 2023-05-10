Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Леонтьев

Мать: не указана

Восприемница!!! МК-1811 22.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Михайлова у крестьянина Алексея Васильева жена его Матрона Сергиева родила дочь Феодосию, которая молитвована и крещена священником Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно