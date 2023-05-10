Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Леонтьев
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1811 22.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Михайлова у крестьянина Алексея Васильева жена его Матрона Сергиева родила дочь Феодосию, которая молитвована и крещена священником Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно