Крупенина (Киселёва) Марина Амосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенина (Киселёва) Марина Амосовна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Киселёв Амос Евдокимович

Мать: Киселёва Матрёна Тимофеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.05.1890 ст.

Муж: Крупенин Иван Артемьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Крупенин Антон Иванович

Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.

Дочь: Крупенина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1907 ст.

Сын: Крупенин Василий Иванович

Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Дочь: Крупенина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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