Крупенина (Киселёва) Марина Амосовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
23.05.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.
Дочь: Крупенина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
28.02.1907 ст.
Сын: Крупенин Василий Иванович
Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Дочь: Крупенина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Крупенин Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно