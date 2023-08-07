Дудка (Васильченко) Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
Покошичи, Чернігівська область
Воспитанник Черниговской Духовной Семинарии ученик Богословия Иван Иванович Ефимовский-Моравицкий, Онисифор Сергеевич Дудка, казаки села Покошичи Корнилий Григорьевич Пониматченко и Роман Калинников Р... Показать все
Смерть
Неизвестно