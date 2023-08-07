Дудка (Васильченко) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка (Васильченко) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Муж: Дудка Вукол Сергеевич

Покошичи, Чернігівська область
Воспитанник Черниговской Духовной Семинарии ученик Богословия Иван Иванович Ефимовский-Моравицкий, Онисифор Сергеевич Дудка, казаки села Покошичи Корнилий Григорьевич Пониматченко и Роман Калинников Р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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