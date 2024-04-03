Никифоров Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2015

Дочь: Никифорова Анна Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.2020

Дочь: Никифорова Вера Олеговна

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Бракосочетание
Неизвестно

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