Никифоров Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.2015
Дочь: Никифорова Анна Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2020
Дочь: Никифорова Вера Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности