Митрохина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрохин Степан

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Червякова Маргарита

Отец ребёнка: Митрохин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрохин Степан

Смерть
Неизвестно