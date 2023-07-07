Митрохина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрохин Степан
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Червякова Маргарита
Отец ребёнка: Митрохин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрохин Степан
Смерть
Неизвестно