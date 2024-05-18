Пучкова Марья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
07.01.1829
Муж: Иоаннов Александр
Вступившие в первый законный брак Томского округа Боготольского винокуренного завода рабочий Александр Иоаннов с невестою того же округа и завода пропитанного Андрея дочерью Марьей Поручителей не смо... Показать все
Смерть
Неизвестно