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Пучкова Марья Андреевна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пучков Андрей Андреевич

Мать: Пучкова (Козмина) Феодосия (Феодора) Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
07.01.1829

Муж: Иоаннов Александр

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Вступившие в первый законный брак Томского округа Боготольского винокуренного завода рабочий Александр Иоаннов с невестою того же округа и завода пропитанного Андрея дочерью Марьей Поручителей не смо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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