Циммер Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циммер Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Циммер Неизвестно Владимирович

Отец ребёнка: Циммер Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Циммер Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Циммер Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циммер Владимир Алексеевич

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