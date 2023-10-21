Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

д. Васильевка, Бакалинский район, Башкирии

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1926 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Васильевка, Бакалинский район, Башкирии
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Эсаулов Александр Александрович

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович

с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович

с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович

с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Александр Иванович

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