Мария
Место рожденияд. Васильевка, Бакалинский район, Башкирии
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Васильевка, Бакалинский район, Башкирии
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1926
Сын: Эсаулов Александр Александрович
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович
с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович
с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Иванович
с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно