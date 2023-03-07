Вахрушев Тимофей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушев Тимофей Михайлов

Вахрушев Тимофей Михайлов

avatar

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1749 г.р.

Жена

1773 г.р.

Дети

1799 г.р.
1801 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1809 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Вахрушев Михаил Федоров

Мать: Вахрушева Марва Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Устиния Тимофеева

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1809 ст.

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Параскева Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close