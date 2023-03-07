Вахрушев Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1799
Сын: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Устиния Тимофеева
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
07.09.1809 ст.
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Вахрушева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1825