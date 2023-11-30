Чижов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чижов Михаил Иванович
Мать: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чижов Анатолий (Николай) Васильевич
Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно