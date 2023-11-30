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Чижов Василий Михайлович

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чижов Михаил Иванович

Мать: Наталья Дмитриевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Чижов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Чижов Анатолий (Николай) Васильевич

Мать ребёнка: Чижова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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