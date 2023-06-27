Бухлаев Владимир Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1866
Бракосочетание
20.11.1889
20(08).11.1889
Рождение ребёнка
20.02.1891
Сын: Бухлаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1893
Сын: Бухлаев Федор Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1895
Сын: Бухлаев Мхаил Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1896
Сын: Бухлаев Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1899
Сын: Бухлаев Степан Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1901
Сын: Бухлаев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1905
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1905
Сын: Бухлаев Иван Владимирович
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно