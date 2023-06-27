Бухлаев Владимир Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлаев Владимир Потапович

Бухлаев Владимир Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1866

Отец: Бухлаев Потап Григорьевич

Мать: Бухлаева Олимпиада Гавриловна

Бракосочетание
20.11.1889

Жена: Бухлаева Наталья Ивановна

20(08).11.1889
Рождение ребёнка
20.02.1891

Сын: Бухлаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1893

Сын: Бухлаев Федор Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1895

Сын: Бухлаев Мхаил Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Бухлаев Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1899

Сын: Бухлаев Степан Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1901

Сын: Бухлаев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1905

Сын: Бухлаев Яков Павлович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1905

Сын: Бухлаев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бухлаева Наталья Ивановна

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно