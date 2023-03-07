Чиркова Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Акилина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Чирков Никита Сидоров

Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Карп Сидоров

Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Григорий Сидоров

Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Сидор Фокиев

Смерть
Неизвестно
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