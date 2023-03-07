Чиркова Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Карп Сидоров
Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чирков Сидор Фокиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Сидор Фокиев
Смерть
Неизвестно