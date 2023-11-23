Соловьева Акилина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Акилина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Фекла Елисеева

Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Евдокия Елисеева

Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Степан Елисеев

Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Елисей Ананьев

Смерть
Неизвестно
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