Соловьева Акилина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Фекла Елисеева
Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Евдокия Елисеева
Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Елисей Ананьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно