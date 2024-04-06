Кравцова Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцов Стефан Корнеевич

Мать: Кравцова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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