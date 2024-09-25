Калинникова (Засимова) Алевтина Анатолевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинникова (Засимова) Алевтина Анатолевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Школина анастасия фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинникова Анна

Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Калинникова) Анна Викторовна

Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
04.08.1978

Сын: Калинников илья Викторович

Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
09.06.1984

Сын: Калинников виталий Викторович

Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич

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