Калинникова (Засимова) Алевтина Анатолевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1949
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинникова Анна
Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Калинникова) Анна Викторовна
Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
04.08.1978
Сын: Калинников илья Викторович
Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
09.06.1984
Сын: Калинников виталий Викторович
Отец ребёнка: Калинников Виктор Георгиевич