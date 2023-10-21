Гагин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагин Виктор Дмитриевич

Гагин Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1941

Отец: Гагин Дмитрий

Мать: Гагина Полина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волосова ? Викторовна

Мать ребёнка: Гагина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагина Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close