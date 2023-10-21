Гагин Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1941
Отец: Гагин Дмитрий
Мать: Гагина Полина Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волосова ? Викторовна
Мать ребёнка: Гагина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагина Нина
Смерть
Неизвестно