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Чужикова Агафия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.10.1820

Дочь: Чужикова Неонилла Гавриловна

Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1824

Сын: Чужиков Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чужиков Даниил Гаврилович

Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чужиков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чужиков Гавриил Васильевич

Смерть
Неизвестно