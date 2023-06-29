Чужикова Агафия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.10.1820
Дочь: Чужикова Неонилла Гавриловна
Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1824
Сын: Чужиков Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чужиков Даниил Гаврилович
Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Чужиков Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно