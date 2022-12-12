Голованова Анна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Анна Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

10.02.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Голованов Василий Семенович

Отец ребёнка: Голованов Семен Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Семен Максимович

Смерть
10.02.1844 ст.
Карадули, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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