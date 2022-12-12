Голованова Анна Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти10.02.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Голованов Василий Семенович
Отец ребёнка: Голованов Семен Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1844 ст.
Карадули, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)