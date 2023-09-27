Голенищев-Кутузов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1772
Дата смерти01.11.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
17.04.1793
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: полковник
Военная служба
23.12.1800
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-майор
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
1803
Сын: Голенищев-Кутузов Василий Павлович
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна
Граф.
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Корф Мария Павловна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Михайлова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Голенищев-Кутузов Аркадий Павлович
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна
Граф.
Военная служба
30.08.1810
Воинское звание: генерал-адьютант Должность: обер-полицмейстер.
Военная служба
15.09.1813
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-лейтенант
Военная служба
С 27.12.1825 по 19.02.1830
Должность: военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга.
Военная служба
22.08.1826
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал от кавалерии
Место жительства
08.11.1832
Член Государственного Совета, граф, возведён в графское достоинство Российской империи.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1843
Захоронен в Шубино, Корчевский уезд, Тверская губерния.