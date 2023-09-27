Голенищев-Кутузов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенищев-Кутузов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1772

Дата смерти

01.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
17.04.1793
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: полковник
Военная служба
23.12.1800
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-майор
Бракосочетание
Около 1802

Жена: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1803

Сын: Голенищев-Кутузов Василий Павлович

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Граф.
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Корф Мария Павловна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Михайлова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1809

Сын: Голенищев-Кутузов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Граф.
Военная служба
30.08.1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: генерал-адьютант Должность: обер-полицмейстер.
Военная служба
15.09.1813
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал-лейтенант
Военная служба
С 27.12.1825 по 19.02.1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Должность: военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга.
Военная служба
22.08.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: генерал от кавалерии
Место жительства
08.11.1832
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Член Государственного Совета, граф, возведён в графское достоинство Российской империи.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.11.1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронен в Шубино, Корчевский уезд, Тверская губерния.
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