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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

09.07.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1824

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Тимофеев

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Тимофеев

Смерть
09.07.1824
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от облажной болезни
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