Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти09.07.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1820
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1824
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Тимофеев
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Тимофеев
Смерть
09.07.1824
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от облажной болезни