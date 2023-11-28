Костин Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Сонина Прасковья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно