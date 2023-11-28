Костин Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Сонина Прасковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Анастасия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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