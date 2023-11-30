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Никифор Александрович

Место рождения

Алёхново, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Александр

Мать: не указана

Алёхново, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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