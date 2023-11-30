Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Никифор Александрович
Никифор Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Алёхново
, Истра, Московская область
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец:
Александр
Мать: не указана
Алёхново
, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия