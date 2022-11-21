Шишанов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1958
Дата смерти21.11.2022
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1958
Рождение ребёнка
07.11.1980
Дочь: Шлегель Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1982
Дочь: Столярова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курушкина Валентина
Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна
Смерть
21.11.2022