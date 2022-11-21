Шишанов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишанов Сергей Николаевич

Шишанов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1958

Дата смерти

21.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1958

Отец: Шишанов Николай Андреевич

Мать: Диденко Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.11.1980

Дочь: Шлегель Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1982

Дочь: Столярова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курушкина Валентина

Мать ребёнка: Шлегель Ольга Александровна

Смерть
21.11.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close