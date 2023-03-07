Обухова Агафия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1832 ст.
Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович
Рождение ребёнка
25.12.1834 ст.
Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858