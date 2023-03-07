Обухова Агафия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Агафия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

1832 г.р.
Скрыто настройками приватности
1834 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1832 ст.

Сын: Обухов Василий Мартынов

Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1834 ст.

Сын: Обухов Зотий Мартынов

Отец ребёнка: Обухов Мартын Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Мартын Борисович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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