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Обухов Василий Мартынов

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.03.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1832 ст.

Отец: Обухов Мартын Борисович

Мать: Обухова Агафия Трофимова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 14.03.1832 , крещение .03 Имя новорожденного василий дер. Ерёхинская крестьянин Мартын Борисов Обухов и законная жена Агафия Трофимова от второго брака оба православные Восприемник (ца) тог... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1864 ст.

Сын: Обухов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 27.06.1864 , крещение 28.06 Имя новорожденного Петр дер. Ерёхинская крестьянин Василий Мартынов Обухов и законная жена Матрона Исидорова??? оба православные Восприемник (ца) той же деревни к... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Сын: Обухов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
"Рождение 18.06.1865 , крещение 18.06 Имя новорожденного Илья дер. Ерёхинская крестьянин Василий Мартынов Обухов и законная жена Матрона Сидорова оба православные Восприемник (ца) той же деревни крес... Показать все
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Обухова Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Матрона Исидорова

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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