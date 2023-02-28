Обухов Василий Мартынов
Место рождения
Дата рождения14.03.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
14.03.1832 ст.
Отец: Обухов Мартын Борисович
Мать: Обухова Агафия Трофимова
Рождение 14.03.1832 , крещение .03 Имя новорожденного василий дер. Ерёхинская крестьянин Мартын Борисов Обухов и законная жена Агафия Трофимова от второго брака оба православные Восприемник (ца) тог... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1864 ст.
Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова
Рождение 27.06.1864 , крещение 28.06 Имя новорожденного Петр дер. Ерёхинская крестьянин Василий Мартынов Обухов и законная жена Матрона Исидорова??? оба православные Восприемник (ца) той же деревни к... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова
"Рождение 18.06.1865 , крещение 18.06 Имя новорожденного Илья дер. Ерёхинская крестьянин Василий Мартынов Обухов и законная жена Матрона Сидорова оба православные Восприемник (ца) той же деревни крес... Показать все
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Обухова Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Обухова Матрона Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно