Ильина (Трубникова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Трубниковъ Семенъ
Мать: Трубникова Прасковія
Рождение ребёнка
09.10.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Ильина Анна
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.05.1906
Сын: Ильинъ Константинъ
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Ильинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Ильинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Федоръ