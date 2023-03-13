Ильина (Трубникова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Трубникова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Трубниковъ Семенъ

Мать: Трубникова Прасковія

Рождение ребёнка
09.10.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Ильина Анна

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1906

Сын: Ильинъ Константинъ

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Ильинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Ильинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Федоръ

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