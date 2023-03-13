Юшинъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшинъ Филиппъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Юшинъ Сергей

Мать ребёнка: Юшина Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Юшинъ Тимофей

Мать ребёнка: Юшина Евдокия Дмитриева

4-я Усерганская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина Евдокия Дмитриева

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