Юшинъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юшинъ Сергей
Мать ребёнка: Юшина Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
22.01.1907
Сын: Юшинъ Тимофей
Мать ребёнка: Юшина Евдокия Дмитриева
4-я Усерганская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшина Евдокия Дмитриева