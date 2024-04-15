Криводуд (Котенко) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Криводуб Иван Петрович
Заболотово, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно