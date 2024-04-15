Криводуд (Котенко) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуд (Котенко) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Муж: Криводуб Иван Петрович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.11.1892 ст.

Сын: Криводуб Федор Иванович

Отец ребёнка: Криводуб Иван Петрович

Заболотово, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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