Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.?.1926
Сын: Моргунов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Моргунов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргунов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Моргунов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргунов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Моргунов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Моргунов Андрей
Смерть
Неизвестно