Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.?.1926

Сын: Моргунов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Моргунов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргунов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Моргунов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргунов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Моргунов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Моргунов Андрей

Смерть
Неизвестно