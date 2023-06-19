Кудряшов Яков Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Яков Евсеев

Кудряшов Яков Евсеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кудряшов Евсей Осипович

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кудряшов Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кудряшов Фокей Яковлев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
12 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно