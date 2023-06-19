Кудряшов Яков Евсеев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кудряшов Евсей Осипович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
12 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно