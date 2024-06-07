Мамонова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мамонова Апполинария Семеновна
Отец ребёнка: Мамонов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Мамонов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно