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Мамонова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мамонова Апполинария Семеновна

Отец ребёнка: Мамонов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Мамонов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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