Голюченко Киприян Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолюченко Киприян Ильич

Голюченко Киприян Ильич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.03.1899 ст.

Дата смерти

10.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899 ст.

Отец: Голюченко Илья Порфирьевич

Мать: Голинач Екатерина Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X9-Q?i=15&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.09.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM3-G?cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.09.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close