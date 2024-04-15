Голюченко Киприян Ильич
Место рождения
Дата рождения10.03.1899 ст.
Дата смерти10.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9X9-Q?i=15&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
10.09.1905 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM3-G?cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.09.1905 ст.
на кладбище д. Кровной