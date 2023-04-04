(Переслени) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Трубецкая Вера Петровна
Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1985
Дочь: Сухотина Елена Петровна
Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базилевский Юрий Петрович
Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович
Смерть
1968
Белград