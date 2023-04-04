(Переслени) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Переслени) Александра Владимировна

(Переслени) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Трубецкая Вера Петровна

Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1985

Дочь: Сухотина Елена Петровна

Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базилевский Юрий Петрович

Отец ребёнка: Базилевский Петр Александрович

Смерть
1968
Белград
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