Димитриев Давид Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриев Давид Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Еремина Феодосия Давидовна

Мать ребёнка: Димитриева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Дарья Давидовна

Мать ребёнка: Димитриева Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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