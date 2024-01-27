Loskutoff (Chiotras) Stabella “Stubby”
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1917
Дата смерти10.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Nick William
Рождение ребёнка
22.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Nick William
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1976