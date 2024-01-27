Loskutoff (Chiotras) Stabella “Stubby” — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loskutoff (Chiotras) Stabella “Stubby”

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1917

Дата смерти

10.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Nick William

Рождение ребёнка
22.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Nick William

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Nick William

Смерть
10.08.1976
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