Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Petzel Rupolph
Petzel Rupolph
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1885
Пол
Мужской
Отец
Petzel Gottlieb (Bogumil)
1841 г.р.
Мать
Kuhn Pauline
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1885
Отец:
Petzel Gottlieb (Bogumil)
Мать:
Kuhn Pauline
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия