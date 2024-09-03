Самоловова (Кошкарова) Антонина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Антонина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

26.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Назар Егоров

Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: Филипова (Самоловова) Александра Назарьева

Отец ребёнка: Самоловов Назар Егоров

Рождение ребёнка
30.05.1883

Дочь: Белкина (Самоловова) Павла Назарьева

Отец ребёнка: Самоловов Назар Егоров

Смерть
26.03.1907

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