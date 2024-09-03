Самоловова (Кошкарова) Антонина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти26.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: Филипова (Самоловова) Александра Назарьева
Отец ребёнка: Самоловов Назар Егоров
Рождение ребёнка
30.05.1883
Дочь: Белкина (Самоловова) Павла Назарьева
Отец ребёнка: Самоловов Назар Егоров
Смерть
26.03.1907