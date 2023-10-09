Анисимов Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Семен Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

24.10.1932

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Анисимов Кузьма

Мать: Анисимова ?

Смерть
24.10.1932
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