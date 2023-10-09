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Анисимов Семен Кузьмич
Анисимов Семен Кузьмич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
24.10.1932
Пол
Мужской
Отец
Анисимов Кузьма
Мать
Анисимова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Анисимов Кузьма
Мать:
Анисимова ?
Смерть
24.10.1932
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