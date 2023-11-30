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Сорокин Никита Кузьмич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.06.1895

Дата смерти

После 21.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1895

Отец: Сорокин Кузьма Андреевич

Мать: Сорокина Агриппина Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.06.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Крестный: Сорокин Василий Семенович - пока двое
Восприемник
06.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Николаевна Сорокина
Восприемник
17.03.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Иосифович Климушкин
Восприемник
21.03.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Николаевна Сорокина
Восприемник
29.01.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Дмитриевна Астахова (Сорокина)
Восприемник
08.03.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгений Иванович Кузнецов
Восприемник
23.08.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Иванович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.03.1912
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