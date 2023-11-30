Сорокин Никита Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.06.1895
Дата смертиПосле 21.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1895
Крещение
08.06.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Крестный: Сорокин Василий Семенович - пока двое
Восприемник
06.04.1909
Мария Николаевна Сорокина
Восприемник
17.03.1911
Василий Иосифович Климушкин
Восприемник
21.03.1912
Александра Николаевна Сорокина
Восприемник
29.01.1914
Анна Дмитриевна Астахова (Сорокина)
Восприемник
08.03.1914
Евгений Иванович Кузнецов
Восприемник
23.08.1914
Александр Иванович Сорокин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.03.1912