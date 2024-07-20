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Петрухина Мария Сергеевна

Место рождения

Липуниха, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Баринов Сергей Кондратьевич

Мать: Баринова Баранова Евдокия Павловна

Липуниха, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Егор Севостьянович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Петрухина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Петрухин Егор Севостьянович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Петрухина Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1949
Липуниха, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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