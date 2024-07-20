Петрухина Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1949
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Петрухина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Петрухин Егор Севостьянович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Петрухина Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1949