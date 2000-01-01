(Гриневич) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гриневич) Дарья

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Место рождения

Новые Кайдаки, Днепропетровск

Дата рождения

16.03.1913

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913

Отец: ?

Мать: Анастасия

Новые Кайдаки, Днепропетровск
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