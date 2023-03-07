Пушкарева (Калининых) Евдокия Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева (Калининых) Евдокия Исакова

Пушкарева (Калининых) Евдокия Исакова

avatar

Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1814 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.01.1814 ст.

Муж: Пушкарев Матвей Евтихиев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1814 и 1816
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close