Пушкарева (Калининых) Евдокия Исакова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1814 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1814 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1816