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Иевлев Илья Федорович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Иевлев Федор

Мать: Иевлева Екатерина Ефимовна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Параскова Ильинична

Мать ребёнка: Иевлева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Иевлев Василий Ильич

Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Евдокия Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Авдотья Ивановна

Смерть
1846
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