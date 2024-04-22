Иевлев Илья Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Иевлев Федор
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Параскова Ильинична
Мать ребёнка: Иевлева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Иевлев Василий Ильич
Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Авдотья Ивановна
Смерть
1846