Федоренко Агриппина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Агриппина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

11.09.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Федоренко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Федоренко Фёдор Игнатьевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.

Сын: Федоренко Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Федоренко Фёдор Игнатьевич

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Фёдор Игнатьевич

Смерть
11.09.1901 ст.
Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
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