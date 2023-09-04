Федоренко Агриппина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти11.09.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Федоренко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Федоренко Фёдор Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.07.1882 ст.
Сын: Федоренко Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Федоренко Фёдор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1901 ст.