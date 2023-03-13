Сухова (Аршинова) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти04.06.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Аршиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.05.1899
Дочь: Аршинова Фекла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.10.1905
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
27.01.1908
Муж: Суховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
04.06.1914
Причина смерти: Паралича