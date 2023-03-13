Сухова (Аршинова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Аршинова) Дарія

Сухова (Аршинова) Дарія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Аршиновъ Степанъ

Мать: Уточкина, Аршинова Агриппина

Рождение ребёнка
30.05.1899

Дочь: Аршинова Фекла

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1905

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Суховъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.06.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Паралича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close