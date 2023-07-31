Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1877

Сын: Казанков Алексей Устинович

Отец ребёнка: Казанков Устин Липатович

Рождение ребёнка
21.04.1878

Сын: Казанков Фёдор Устинович

Отец ребёнка: Казанков Устин Липатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанков Устин Липатович

Смерть
Неизвестно
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