Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1877
Сын: Казанков Алексей Устинович
Отец ребёнка: Казанков Устин Липатович
Рождение ребёнка
21.04.1878
Отец ребёнка: Казанков Устин Липатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно