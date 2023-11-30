Велентей Порфирий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Велентей Ефим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1883 ст.
Сын: Велентей Диомид Порфирьевич
Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна
Рождение ребёнка
20.04.1885 ст.
Сын: Велентей Фёдор Порфирьевич
Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна
Рождение ребёнка
17.06.1886 ст.
Дочь: Велентей Агриппина Порфирьевна
Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.
Дочь: Велентей Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно