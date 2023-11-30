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Велентей Порфирий Ефимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Велентей Ефим Иванович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1883 ст.

Сын: Велентей Диомид Порфирьевич

Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1885 ст.

Сын: Велентей Фёдор Порфирьевич

Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1886 ст.

Дочь: Велентей Агриппина Порфирьевна

Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.

Дочь: Велентей Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Велентей Анна Родионовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Анна Родионовна

Смерть
Неизвестно
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