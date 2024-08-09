Копылов Он Же Донской Николай Васильев
Место рожденияТобольск
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Копылов Он Же Донской Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кангулова Ирина Ананьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Бакланова (Копылова) Марья Николаева
Мать ребёнка: Кангулова Ирина Ананьева
Смерть
После 1790