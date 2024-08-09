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Копылов Он Же Донской Николай Васильев

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Копылов Он Же Донской Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кангулова Ирина Ананьева

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Бакланова (Копылова) Марья Николаева

Мать ребёнка: Кангулова Ирина Ананьева

Смерть
После 1790

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