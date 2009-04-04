Прусакова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1915
Дата смерти04.04.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1915
Отец: Прусаков Александр Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1943
Рождение ребёнка
11.01.1945
Рождение ребёнка
21.10.1946
Смерть
04.04.2009