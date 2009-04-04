Прусакова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1915

Дата смерти

04.04.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1915

Отец: Прусаков Александр Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
11.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Никитович

Рождение ребёнка
21.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Никитович

Смерть
04.04.2009
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