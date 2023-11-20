Ладошкин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладошкина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
29.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладошкина Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно