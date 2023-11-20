Ладошкин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладошкин Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладошкина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
29.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладошкина Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладошкина Анастасия Александровна

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